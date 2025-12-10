Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen Ulusal Fotoğraf Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Bu Şehir Hepimizin' temasıyla düzenlenen 5. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni ve sergisi gerçekleştirildi. OSM'de gerçekleştirilen programda, şehir aidiyetini, çevre duyarlılığını ve toplumsal dayanışmayı yansıtan en güzel eserler fotoğraf tutkunlarının beğenisine sunuldu.

BİRBİRİNDEN ÖZEL ESERLER SERGİLENDİ

'Bu Şehir Hepimizin' temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye'nin farklı illerinden 184 fotoğrafçı toplam 747 eserle katılmış, kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini, geleneklerini ve şehir dokusunu yansıtan fotoğraflar, seçici kurulun titiz değerlendirmesinden geçmişti.

Düzenlenen programla birlikte ödüller sahiplerini bulurken, yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan 37 fotoğraf sanatçısının eserleri yer aldı. Fotoğraflar 21 Aralık tarihine kadar OSM'de sergilenmeye devam edecek.

YOĞUN KATILIM

Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) gerçekleştirilen ödül törenine, İl Kültür Turizm Müdürü Süleyman Acar, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, SAGÜSAD Başkanı Ünal Dabak, daire başkanları, şube müdürleri, muhtarlar, fotoğraf sanatçıları ve sanatseverler katıldı.

SANATSAL DENEYİMİ TAKDİR ETTİ

Programın açılış konuşmasını yapan SAGÜSAD Başkanı Ünal Dabak, 'Bu yarışmada tarafımıza sunulan yüksek literatür eserlerini titizlikle değerlendirme fırsatı bulduk. Her bir çalışmanın ardındaki emeği, vizyonu ve sanatsal deneyimi takdir ettiğimizi özellikle belirtmek isterim. Bu organizasyonun başarıyla hayata geçirilmesine desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediyesi'ne ve ödül alan, sergilemeye layık görülen, yarışmaya eser gönderen, destek sağlayan tüm sanatçılara teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

ORTAK YAŞAM KÜLTÜRÜ, DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRAS:

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ise, 'Fotoğraf, şehirlerin değişimini, insan hikayelerini, kültürel dokuyu ve çevresel sorumluluk bilincini geleceğe taşıyan güçlü bir ifade biçimidir. Bu nedenle yarışmamızın 'Bu Şehir Hepimizin' teması, Sakarya'nın ortak yaşam kültürünü, doğal ve kültürel mirasına sahip çıkma sorumluluğunu ve şehre aidiyet duygusunu görünür kılma açısından büyük önem taşımaktadır. Gayemiz, trafik kurallarından çevre temizliğine, ortak yaşam alanlarının kullanımından dezavantajlı bireylerin haklarına kadar pek çok konuda farkındalık oluşturan bir görsel arşiv oluşturmak ve Sakarya'nın güncel fotoğraf hafızasını güçlendirmektir' diye konuştu.