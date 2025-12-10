Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 7 bin 500 metrekarelik Bilim Merkezi hızla ilerliyor. Vali Rahmi Doğan projeyi 'şehrin en önemli yatırımlarından biri' olarak nitelendirirken, merkez gençlere modern bir bilim ve teknoloji üssü sunmaya hazırlanıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile Vali Rahmi Doğan, Donatım bölgesinde yapımı devam eden Sakarya Bilim Merkezinde incelemelerde bulundu. Çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Vali Doğan, projeyi 'Sakarya'da bilimin yüzyılını başlatacak büyük bir adım' sözleriyle değerlendirdi.

Toplam 7 bin 500 metrekarelik alanda yükselen merkezin temel işlemleri tamamlanırken, çelik yapı imalatları sürüyor. Başkan Alemdar, merkezin sadece bir bilim kompleksi olmayacağını belirterek bölgenin bir kültür ve yaşam kampüsüne dönüşeceğini ifade etti. Bilim Merkezi'nin yanı sıra 1 milyon kitaplı Şehir Kütüphanesi, Belediye Hizmet Binası ve Şehir Müzesi de aynı alanda inşa ediliyor.

Alemdar, merkezde gençlere deneyerek öğrenebilecekleri modern bir alan sunulacağını vurgulayarak, 'Atölyeler ve laboratuvarlarla donatılmış Bilim Merkezi, gençlerimizin üretme kültürünü güçlendirecek; Sakarya'nın geleceğine değer katacak' dedi.

Projenin hem şehir hem ülke için önemli bir kazanım olduğunu belirten Vali Doğan ise, 'Gençlerimizin burada büyük işler başaracağına inanıyorum. Bilim Merkezi, Sakarya'nın en değerli yatırımlarından biridir' ifadelerini kullandı. Sakarya Bilim Merkezi'nin, bölgenin gençlerine nitelikli bir bilim ortamı sunma hedefiyle planlandığı ve çalışmaların hızlı şekilde devam ettiği bildirildi.