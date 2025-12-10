İstanbul Bakırköy Belediyesi, metro ve metrobüs hattının yoğun olduğu bölgede hizmete açtığı B'Mola Karavan Kafe ile vatandaşların güvenilir, pratik ve uygun fiyatlı yiyecek-içeceğe ulaşmasını sağlıyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi, ilçenin en yoğun noktalarından biri olan metro ve metrobüs istasyonu çevresine konumlandırdığı B'Mola Karavan Kafe'yi hizmete açtı.

Proje, hızlı ulaşım hattını kullanan vatandaşların günlük ihtiyaçlarına pratik ve ekonomik bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Modern karavan tasarımıyla dikkat çeken B'Mola, 'güvenilir yol üstü mekânı' konseptiyle hayata geçirildi.

Karavanda sıcak çay ve kahve çeşitlerinin yanı sıra, günlük hazırlanan tatlılar ve atıştırmalık ürünler yer alıyor. Belediyenin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen proje, uygun fiyat politikasıyla her kesime hitap ediyor.

Vatandaşlardan olumlu geri dönüş alan B'Mola Karavan Kafe'nin, hem ulaşım hattındaki yolculara hem de çevredeki esnafa ek bir sosyal alan oluşturması hedeflenirken, projenin ilçede benzer noktalarla genişletilebileceği belirtildi.