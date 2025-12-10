Edirne'de İpsala'nın Yenikarpuzlu Beldesi ve Koyuntepe Köyü'nde düzenlenen toplantıda Meriç Deltası ve Gala Gölü Milli Parkı'nın korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Üreticilerle habitatların sürdürülebilirliği, arazi kullanımı ve biyoçeşitlilik üzerine istişarelerde bulunuldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala'nın Yenikarpuzlu Beldesi ve Koyuntepe Köyü'nde, Edirne Mahalli Sulak Alan Komisyonu Stratejik Eylem Planı kapsamında önemli bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ulusal öneme sahip sulak alanlar arasında yer alan Meriç Deltası ve Gala Gölü Milli Parkı ile ilgili yürütülen çalışmalar toplantının ana gündemini oluşturdu.

HABİTATLARIN VE DOĞAL YAPILARIN KORUNMASI ELE ALINDI

Toplantıda, bölgedeki doğal habitatların korunması, ekolojik yapının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve sulak alanlardaki biyoçeşitliliğin devamlılığı üzerine üreticilerle kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Arazi ve su kullanım planlamaları konusunda da katılımcılarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

KURUMLAR ARASI ORTAK ÇALIŞMA VURGUSU

Programa Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Mert Sümer ve ekibi, DKMP Şefi Neslihan Aslan ve ekibi ile İlçe Müdürü Simge Ünlüsoy ve personeli katıldı. Ortaklaşa düzenlenen toplantıda, sulak alanların korunması ve kullanım ilkeleri detaylı bir şekilde ele alındı.

ÜRETİCİLERE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Toplantıya katılım sağlayan üreticiler, görüş ve önerileriyle sürece katkıda bulundu. Program sonunda tüm katılımcılara destekleri için teşekkür edildi.