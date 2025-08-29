Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Tenis Federasyonu Bursa İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen 3 gün boyunca devam eden 30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Turnuvası’nda dereceye giren sporcular düzenlenen törenle ödüllendirildi.BURSA (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde 8 yaş gurubundaki çocuklar için düzenlenen turnuvaya katılan sporcular, 3 gün boyunca dereceye girebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. 52 erkek ve 34 kız olmak üzere toplamda 86 sporcunun katıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Turnuvası erkekler kırmızı ve beyaz grup, kızlar kırmızı ve beyaz grup kategorilerinde düzenlendi.

Her grupta dereceye giren birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncülerin kupa ve madalyaları Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, Tenis Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Aslıhan Köse ve Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Bakır Taşer, tarafından verildi.

Turnuvada 3 gün boyunca kıyasıya mücadele vererek büyük başarı elde eden sporcular düzenlenen ödül töreninde büyük heyecan ve mutluluk yaşadı.

Osmangazi Belediyespor olarak tenis branşına büyük önem verdiklerini ifade eden Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, “Biz çocuklarımızın Zeynep Sönmez’i örnek alarak çalışmalarını istiyoruz. Bizlerde Gram Slam Turnuvası’nda oynayan sporcular yetiştirmek onların başarılarıyla gururlanmak istiyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Turnuvası’na katılan ve dereceye giren tüm sporcuları tebrik ediyorum” dedi.

Osmangazi Belediyesi ile işbirliği yaparak güzel bir etkinlik düzenlediklerini belirten Tenis Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Aslıhan Köse, “30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen 8 yaş tenis kupası müsabakalarında dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu turnuvada bir sevgi ortamı oluştu. Teniste başarılı sporcular yetiştirmek için çok güzel bir ortam oluştu” şeklinde konuştu.

Kupa ve madalya törenine katılan aileler ise bu güzel turnuvayı düzenleyerek çocuklarını mutlu olmasını sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.