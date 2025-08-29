Bursa Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez, vefatının birinci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.BURSA (İGFA) - Genç yaşta hayatını kaybeden Lopez’in adı, Üçevler Spor Tesisi’ndeki voleybol salonuna verilerek yaşatılıyor. Vefatının birinci yıl dönümünde, kendi adını taşıyan Üçevler Spor Tesisi Pilar Marie Victoria Lopez Voleybol Salonu önünde gerçekleştirilen törene, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or, Nilüfer Belediyespor Kulübü yöneticileri ve sporcular katıldı. Törende Lopez’in ailesinden gelen mesaj okundu. Mesajda, aile, kulübe ve Nilüfer Belediyesi’ne Lopez’in anısını yaşattıkları için teşekkür etti.

“GENÇ SPORCULARA İLHAM VERECEK”

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sporcunun ani vefatının herkesi derinden yaraladığını söyledi. Başkan Şadi Özdemir, 2024 yılında Fransa’dan Nilüfer’e büyük umutlarla geldiğini belirterek, “Ancak ne yazık ki transferinden sadece 3 hafta sonra 29 Ağustos 2024’te onu kaybettik. Henüz 29 yaşındaydı. Takımımızla maça çıkamadan aramızdan ayrıldı. Bizler Nilüfer Belediyesi olarak sporcunun adını yaşatmak için Nilüfer Belediye Meclisi olarak karar aldık. Üçevler Spor Tesisi’ndeki voleybol salonumuza onun adını verdik. Onun anısı, bu salonda yetişecek yeni sporculara ilham verecek” dedi.

Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or da, Pilar’ın sürpriz bir şekilde hayatını kaybettiği için çok üzgün olduklarını dile getirdi. Alandaki sporculara yönelik konuşan Or, “ Hepiniz bize emanetsiniz. Ailemizden bir parçasınız. Pilar da öyleydi. Ani vefatı bizi çok üzdü” dedi.

Törenin ardından Pilar Marie Victoria Lopez’in anısına tüm katılımcılar karanfil bıraktı. Ardından sporcu Lopez anısına hazırlanan formasının bulunduğu köşeyi incelediler.