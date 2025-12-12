Bursa Osmangazi İlçesi'nde bulunan 136 mahallenin sorularını birinci ağızdan dinlemek için mahalle sakinleriyle buluşmalar düzenleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yeni durağı Namık Kemal Mahallesi oldu. Başkan Aydın, yaptığı konuşmada 'Osmangazi ve Bursa'mıza 7/24 hizmet çabası içindeyiz' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi İlçesi'ne daha nitelikli hizmet sunabilmek amacıyla mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdüren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu kapsamda Namık Kemal Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Namık Kemal Hizmet Binası'nda düzenlenen kahvaltı programında Başkan Aydın'a CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mücahit Yıldızhan ve Tolga Kornoşor, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Vatandaşlar toplantıda mahallelerine yönelik talep ve beklentilerini doğrudan iletme fırsatı bulurken, Başkan Aydın da konuların en kısa sürede değerlendirilerek çözüme kavuşturulacağına dair söz verdi.

'ELİMİZDEKİ İMKANLARI EN DOĞRU ŞEKİLDE KULLANIYORUZ'

Yaptıkları hizmetleri muhtarlar ve mahalle sakinlerinin istekleri doğrultusunda gerçekleştirdiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Muhtarlarımız yaptıkları işin doğası gereği hizmet talep ediyor, bu çok normal. Onlara hizmet etmenin yolu da yerel yönetimlerden geçiyor. Namık Kemal Mahalle Muhtarımız, yapılan hizmetlerden dolayı bize teşekkür etti.

Bu memnuniyet, bizim çalışma azmimizi ve isteğimizi artırıyor. Elimizdeki imkanları en doğru şekilde kullanarak Osmangazi'de yaşayan yaklaşık 1 milyona yakın vatandaşımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 3 bine yakın personelimizle sahadayız. Yönetim kadromuz da yapılan hizmetlerin karşılığını sokakta gördükçe daha fazla çalışmak istiyor. Göreve başlayalı yaklaşık 2 yıla yakın bir süre oldu. Biz hep şunu söyledik; 5 yılı dolu dolu geçirmek istiyoruz. Milletvekilliği dönemimde de bunu tecrübe ettim, zaman çok hızlı geçiyor. O yüzden göreve başlar başlamaz hızlı hareket ettik. Bugüne kadar 35 açılış ve temel atma gerçekleştirdik. Bu da yaklaşık 18 günde bir hizmet demek. Şu anda 11 tane daha açılış ve temel atma programımız var. Onları da Genel Başkanımızla birlikte açmayı arzu ediyoruz.'

'46'NCI MAHALLE BULUŞMAMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK'

Büyük abartılı işler yerine herkese dokunan hizmetler yaptıklarını söyleyen Başkan Aydın, 'Şu ana kadar kreşlerde 5 sayısına ulaştık, 4 tanesinin daha temelini atıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu sayıyı 10'a çıkaracağız. Demirtaş'ta pazar yeri ihalesi tamamlandı, yakında onun da temelini atacağız. Sağlık ocaklarımızın yapımı bitti, yeni sağlık ocaklarımızın da temelini atmaya devam ediyoruz. Kültür merkezi, öğrenci yurdu derken Osmangazi ve Bursa'mıza 7/24 hizmet çabası içindeyiz. Tüm bu hizmetleri muhtarlarımızın ve mahalle sakinlerimizin talepleri doğrultusunda hayata geçiriyoruz. Bugün de 46'ncı mahalle buluşmamızı gerçekleştirerek vatandaşlarımızla bir araya geldik' diye konuştu.

'TALEPLERİMİZE ANINDA GERİ DÖNÜŞ ALIYORUZ'

Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Necmettin Geniş de, 'Başkanımız Erkan Aydın'ın 'Bursa'nın Kalbi Osmangazi' sloganını gerçekten çok doğru buluyorum. Biz yaklaşık iki yıldır birlikte hizmet ediyoruz. Özellikle muhtarlar için kurulan sistemden çok memnunuz. Artık belediyeye gidip gelmek zorunda kalmıyoruz. İstek ve taleplerimizi sisteme yazıyoruz ve anında geri dönüş alıyoruz. Osmangazi Belediyesi'ndeki müdürlerimiz de her zaman işin başında. Mahallelerimiz için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Başkanımıza mahallemize yaptığı hizmetler ve ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum' açıklamalarında bulundu.

Namık Kemal Mahallesi sakinleri ise mahallelerine yaptığı ziyaretle istek ve taleplerini dinleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.