Yeni yılın ilk saatlerinden itibaren vatandaşların rahat ulaşımı adına etkin bir rol oynayan Osmangazi Belediyesi ekipleri, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilediği pek çok noktaya anında müdahale ederek, herhangi bir aksama yaşanmaması sağlıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi ekipleri, 7 gün 24 saat hazır bir şekilde hava şartlarının ulaşımı engellememesine ilişkin yoğun mesaisini sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2026'nın ilk saatleri itibarıyla başlayan kar yağışının etkisiyle anında harekete geçti.

Osmangazi İlçesi sınırlarında kalan ve yoğun kar yağışı alan Süleymaniye, Kirazlı, Tuzaklı mahallelerine yönelik bağlantı yollarında trafiğin olağan akışında seyretmesi için sahada olan ekipler, bu bölgelerde yolları genişleterek sürücülerin olumsuz etkilenmemesi için buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını da aralıksız sürdürdü.

Ayrıca Mollafenari, Çekirge, Yenikent, Hamitler TOKİ, Demirtaş, Sakarya, Alaşar ve Ovaakça gibi kar yağışının ulaşımı trafiği aksatabileceği noktalarda da yoğun gayret gösteren ekipler, sürücülerin rahat bir ulaşım gerçekleştirebilmeleri amacıyla bu bölgelerdeki yollarda yaptığı çalışmalarla da ulaşımı güvenli hale getirdi.

Dikkaldırım ve Dobruca mahallelerinde de aktif olarak sahada mesai harcayan ekipler, talep doğrultusunda da kar yağının hayatı olumsuz etkilediği ilçe sınırlarında yer alan bölgelere de anında müdahalesini yoğunlaştırıyor.