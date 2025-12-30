Bursa'da Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, yeni yılın birlik, umut ve dayanışma ruhunu yansıtan anlamlı bir etkinliğe imza attı.

BURSA (İGFA) - Soğanlı Kültür Merkezi'nde toplumsal farkındalığı artırmak, engelleri sevgiyle aşmak, yeni yıla güçlü bir dayanışma mesajıyla 'merhaba' demek amacıyla düzenlenen etkinlikte, keyifli ve duygu dolu anlar ön plana çıktı.

Engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımının önemine dikkat çekilen programda; Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli temizlik işçileri tarafından kurulan 'Temiz Orkestra' konseri, gecenin sıcak atmosferini daha da anlamlı kıldı.

Müzik dinletileri ve çeşitli etkinliklerle zenginleşen program, katılımcılara unutulmaz bir yeni yıl heyecanı yaşattı.

Yeni yılın sağlık, mutluluk ve umut dolu bir gelecek getirmesi temennisinde bulunan Osmangazi Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca, 'Osmangazi Engelliler Meclisi olarak, daha erişilebilir, daha ulaşılabilir, engelli bireylerin hayatın her alanında aktif olduğu, söz sahibi olduğu bir Osmangazi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Yeni yıldan en büyük beklentim; insanın insana saygı duyduğu, herkes için fırsat eşitliğinin gerçekten var olduğu bir yıl olmasıdır. Ülkem adına ise savaşların olmadığı, ölümlerin yaşanmadığı, insanların huzur içinde yaşadığı, herkesin birbirinin haklarına saygı duyduğu güzel bir yıl diliyorum. Bizleri yalnız bırakmayan, her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz Osmangazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'a; şahsım ve meclis arkadaşlarım adına gönülden teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Güçlü bir beraberlik tablosunun ortaya çıktığı program, Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyelerinin günün anısına gerçekleştirdiği pasta kesimiyle tamamlandı.