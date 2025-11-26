Toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen Osmangazi Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesindeki kursiyerlerine 'Kadın ve Toplum' başlıklı söyleşi düzenledi.

BURSA (İGFA) - Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen 'Kadın ve Toplum' başlıklı söyleşide klinik psikolog Safa Güçlü Akın, OSMEK kursiyerlerine kadına yönelik şiddetin psikolojik, sosyal ve hukuki boyutları hakkında bilgiler verdi. Aynı zamanda program boyunca Akın, kadının toplumdaki yeri ile toplumsal roller konularını da işledi.

Söyleşi boyunca kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğunun altını çizen klinik psikolog Safa Güçlü Akın, 'Kadınların farklı rollerde, farklı alanlarda ve farklı konumlarda başarıya nasıl ulaşabildiğini ortaya koymak, bu seminerimizin temel hedefini oluşturuyor. Söyleşimizde sadece biyolojik özellikleriyle sınırlı olmayan, yalnızca doğum ya da annelik görevleri üzerinden tanımlanmayan bir kadın profili çiziyoruz. Kadınların, annelik gibi kutsal bir görevin yanı sıra, bunun çok ötesinde pek çok alanda yer alabileceğini, potansiyellerini farklı mesleki ve toplumsal rollerle ortaya koyabileceklerini anlatıyoruz. Hayatın ve profesyonel yaşamın içinde, kadınların sürdürülebilir bir etki oluşturabileceğini; topluma, aileye ve iş hayatına katabilecekleri değerlerin ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz. Aslında tüm bu başlıklar bize, kadınların toplumsal yapıya yön verebilecek güce sahip olduğunu gösteriyor' ifadelerine yer verdi.

Söyleşiyi yoğun ilgiyle takip eden kursiyerler ise programın kendilerine yeni bir bakış açısı kazandırdığını belirterek, bu fırsatı sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.