Bursa Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha rahat katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan 'Engelsiz Bursa' projesini tanıttı. Başkan Mustafa Bozbey, projenin erişilebilirlik, eğitim, sosyal hizmet ve turizm alanlarını kapsadığını vurguladı

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Engelsiz Bursa' projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Özel gereksinimli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları güçlükleri görünür kılmak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan projenin tanıtımında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın artık hayata başka bir yerden baktığını ifade etti.

'Bizler, insan öncelikli, kimseyi ötekileştirmeyen bir anlayışla çalışıyoruz' diyen Başkan Bozbey, 'Eşitlikten, özgürlükten ve erişilebilir bir yaşamdan yana olan 'Engelsiz Bursa' idealimiz, bizim için bir vicdan meselesidir. Çünkü kent, toplumun yalnızca bir kesiminin değil, her kesimin kentidir. Bir çocuğun da, bir annenin de, bir gencin de, özel gereksinimli bir hemşehrimizin de kenti olmak zorundayız. Göreve geldiğimizde sizlere bir söz verdik: Bu kentte hiç kimse geride kalmayacak. Bugün bu sözün gereğini yerine getirmek için kararlılıkla çalıştığımızı bir kez daha söylemek istiyorum' diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bilgilendirme ve danışmanlıktan evde bakıma, Aile Destek Hizmetleri'nden ulaşıma, kültür-sanat ve spor faaliyetlerine kadar uzanan geniş bir alanda dezavantajlı hemşehrilerimizin yanında olduk, olmaya devam ettiklerini ve edeceklerini vurgulayan Başkan Bozbey, söz konusu destekleri, özel gereksinimi olmayan vatandaşlarla aynı eşitlik ilkesiyle planladıklarını kaydetti.

Kentin simgelerinden Atatürk Anıtı'nda erişilebilirlik dönüşümünün startını verdiklerini duyuran Başkan Bozbey, Atatürk Anıtı'nın çevresine ilişkin hazırladığımız projeyi Avrupa'ya sunduklarını, Atatürk Kültür Merkezi, müzelerimiz ve sosyal tesislerimizde de dönüşümler devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık 2 bin 100 şoförün bulunduğu ulaşım ağında şu ana kadar 850 şoförün engelsiz iletişim ve erişilebilirlik eğitimlerini tamamladığını ve eğitimlerin sürdüğünü ifade eden Bozbey, şunları kaydetti:

'Ayrıca 100 çalışma arkadaşımız da işaret dili eğitimine katılarak sürece dâhil oldu. Engelsiz turizm programımızla Bursa'nın tarihi alanlarını özel gereksinimli vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 29 şehir içi tur düzenlendi ve 1.010 vatandaşımız bu turlara katıldı. UNESCO alanlarında da erişilebilirlik uygulamalarımızı hayata geçireceğiz. Acil Durum Yönetimi Dairemiz aracılığıyla Engelsiz Girişim Platformu ile çalışmalar yürütüyor, Kent Parkı'nda yaptığımız deprem çalıştaylarında özel gereksinimli bireylerin afet anındaki ihtiyaçlarını değerlendirdik. Bu kapsamda 32 konteyner planlaması yaparak tıbbi malzeme stoklarını tamamladık. Bu çalışma, Bursa'nın afet stratejisinde şimdiye kadar yapılan en kapsamlı hazırlıklardan biridir.

Bugüne kadar 805 hemşehrimize tekerlekli sandalye, bakım ve onarım desteği sağladık. Bu süreç devam ediyor ve edecektir. Az önce videoda da gösterildiği gibi, araç sayımızı 2'den 4'e çıkardık ve hizmet kapasitemizi artırdık. Tıbbi malzeme desteklerimiz, sosyal hizmetlerimiz, eğitim, spor ve sanat alanındaki çalışmalarımızla özel gereksinimli bireylerin yanında olmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin müzik ve sanat alanındaki yeteneklerini keşfetmelerine fırsatlar sunuyoruz. E-KPSS kurslarımız ve engelsiz istihdam projelerimizle gençlerimizi iş dünyasına hazırlıyoruz. Engelsiz Harita Projesi ile özel gereksinimli bireyler ve erişilebilirlik ihtiyacı olan vatandaşlarımız için kişisel veri tabanını oluşturduk.'