Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası ile zeka, strateji ve sporun buluştuğu anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası, Cumhuriyet Bayramı'nın ruhunu sporun birleştirici gücüyle buluşturdu.

Bu yıl 2025-2026 satranç sezonunun ilk turnuvası olma özelliğini taşıyan organizasyonda, 8 yaş altı ve 10 yaş altı olmak üzere iki farklı kategoride toplam 64 sporcu hamle yolculuklarına başlamak üzere yerlerine oturdu. Satranç tutkunları, Cumhuriyet Bayramı'nın ruhunu taşıyan karşılaşmalarda kıyasıya ter dökerken, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Taner Güler çekişmeli mücadelelerin heyecanına ortak oldu.

Gençlerin sakin bir ortamda, zeka ve strateji dolu hamlelerle satrancın keyfini yaşadığını belirten Başkan Erkan Aydın, 'Cumhuriyetimizin en güçlü yönü, düşünmeyi ve üretmeyi bilen bir nesle sahip olmaktır. Satranç, bu bilincin en güzel yansımasıdır. Bursa, birçok branşta olduğu gibi satrançta da adını başarıyla duyuran bir şehir. Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümünde, gençlerimizin bu tür etkinliklerde yer alması bizler için büyük gurur kaynağı. Bu güzel atmosferde onlara eşlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

Satranç sporunun gelişmesi ve yaygınlaşması adına bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını belirten Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Taner Güler ise Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Dostluk, azim ve milli birlik duygularını pekiştiren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası'nda sporcuların sergilediği performans büyük beğeni topladı. Turnuva, yarın oynanacak final karşılaşmaları ve ödül töreniyle sona erecek.