Bursa'da Osmangazi Belediyesi ilçedeki yolların daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor, bozuk ve düzensiz yollar yapılan asfalt yama çalışmasıyla daha kullanışlı hale getiriliyor. Yapılan çalışmalarla Osmangazi'de Ocak ayından bugüne 9 aylık sürede 29 bin ton asfalt yama çalışması yapıldı.

BURSA (İGFA) - Yaptığı asfalt yama çalışmaları ile ilçedeki yolların kalitesini arttırarak sürücülere ve yayalara güvenli bir ortam sunan Osmangazi Belediyesi, son olarak Yeni Kaman Mahallesi Kartalmış Sokakta asfalt yama çalışması yaptı. Yapılan çalışmayla birlikte 2 bin metre kare alanda asfalt yama çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalarda her türlü güvenlik önlemi alınarak vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememesi için titizlikle yürütüldü.

Osmangazi Belediyesi'nin mahallelerinde çok güzel çalışmalar yaptığını ifade eden Yeni Karaman Mahallesi Muhtarı Seyfi Yurtaçan, 'Osmangazi Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla mahallemizdeki yollar daha kullanışlı hale geliyor. Osmangazi Belediyesi'nin çalışmalarından çok memnunuz. Başkanımız Erkan Aydın'a çok teşekkür ederiz' dedi.