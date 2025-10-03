Konya'da sosyal belediyecilikte örnek projeleriyle göz dolduran Meram Belediyesi, vatandaşların en zor günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor. Meram Belediyesi, vatandaşlarının acılarını paylaşmak ve cenaze sahiplerinin taziyelerini en güzel şekilde kabul edebilmelerine katkı sunmak amacıyla hizmete alınan taziye araçlarının sayısını 8'e yükseltiyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Arif Bilge Tesisleri'nde belediye imkânlarıyla özenle dizayn edilen yeni araçları inceledi. Başkan Kavuş, taziye araçlarının dayanışma ve paylaşma kültürünün önemli bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek, 'Göreve başladığımızda iki olan araç sayısını önce dört, ardından altıya çıkarmıştık. Şimdi de vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için bu sayıyı sekize yükseltiyoruz. Bu hizmetimiz hemşehrilerimizin en acı günlerinde yalnız olmadıklarını hissettiriyor' dedi.

Taziye araçlarının, her yıl yüzlerce taziyede vatandaşların hizmetinde olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, oturma düzeni, ikram alanı ve tüm teknik donanımıyla vatandaşların acılarını paylaşmayı kolaylaştıran araçların, en çok hayır duası aldıkları hizmetlerimizden biri olduğunu söyledi. Araçların özellikle kış aylarında daha da önem kazandığına vurgu yapan Başkan Kavuş, 'Kış soğuğunda, yağışlarda bu araçlarımız daha da önem kazanıyor. Zaten zor bir süreç yaşayan vatandaşlarımızın üstünden önemli bir yükü alıyor. Böylesi önemli bir görev üstlenen araçların sayısını artırmamızın sebebi ihtiyaca tam anlamıyla cevap verebilmek. Meram Belediyesi olarak sadece alt ve üstyapı hizmetleriyle değil, sosyal belediyecilik anlayışımızla da her zaman hemşehrilerimizin yanında olmayı önemsiyoruz. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında onların yanlarında olmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Taziye araçlarımız da bu anlayışın önemli bir parçası. Acılar paylaştıkça hafifler, biz de bu hizmetle Meramlıların yükünü bir nebze olsun azaltmayı hedefliyoruz' dedi.

BAŞKAN KAVUŞ; 'ARAÇLARI TAMAMEN KENDİ ATÖLYELERİMİZDE YENİLİYORUZ'

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, taziye araçlarının yalnızca hizmet yönüyle değil, üretim süreciyle de örnek bir model olduğuna dikkat çekti. Bir işi yapmak kadar, nasıl ve ne maliyetle yapıldığının da önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, 'Devir tasarruf devri. Biz de bu anlayışla taziye araçlarımızı tamamen kendi atölyelerimizde, kendi personelimizle yeniliyoruz' dedi.