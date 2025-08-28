Bursa'da 19. Uluslararası NAKEM Osmangazi Belediyesi Balkan Festivali, renkli gösteriler ve coşkulu kalabalıklarla Bursa’ya Balkan havası taşıdı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Halk oyunlarımız, folklorumuz ve dilimiz, yüzyıllardır süren bu bağı yaşatıyor” dedi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi ve Namık Kemal Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (NAKEM) iş birliğinde bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Balkan Festivali, Bursa’da renkli görüntülere sahne oldu.

Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ’dan gelen dans gruplarının yanı sıra Rumeli Halk Dansları ve NAKEM Halk Dansları toplulukları da sahne alarak izleyenlere unutulmaz bir gösteri sundu. Festivalin finalinde sahneye çıkan Balkan müziğinin sevilen ismi Rumeli Semih, seslendirdiği şarkılarla binlerce kişiye coşku dolu anlar yaşattı.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen etkinliğe; Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti, NAKEM Başkanı Celal Yalçın, RUMELİFED Genel Başkanı Sedat Şengül, Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan ve çok sayıda dernek, siyasi parti temsilcisi ile binlerce Bursalı katıldı.

“HALK OYUNLARIMIZ, FOLKLORUMUZ BAĞIMIZI GÜÇLENDİRİYOR”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Burada toplanan kalabalığı görünce, bu coşkuyu görünce ne kadar doğru yaptığımızı ve bu etkinliği devam ettirmemiz gerektiğini bizlere gösteriyor” dedi. Festivalin önemine dikkat çeken Başkan Aydın, “Balkanlarla olan kültürel bağlarımızı koparmamak adına her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Halk oyunlarımız, folklorumuz ve dilimiz, yüzyıllardır süren bu bağı yaşatıyor. Emeği geçen herkese ve buraya gelen gençlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, “Kültürümüzü ve geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmak çok önemli. Balkanlıların ve Rumelilerin başkenti Bursa’ya hoş geldiniz” sözleriyle katılımcılara seslendi. AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise, “Bir Rumeli şehri olan Bursa’da Balkanları yaşadık. Bu kültürü yaşatmak çok kıymetli. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

NAKEM Başkanı Celal Yalçın, organizasyona verdiği destekten dolayı Başkan Aydın’a teşekkür ederek plaket takdim etti. RUMELİFED Genel Başkanı Sedat Şengül de festivalin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmalar sonrasında sahneye çıkan dans toplulukları izleyenlere adeta görsel bir şölen sunarken, festival Rumeli Semih’in konseriyle sona erdi.