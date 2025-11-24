Bursa Osmangazi Belediyesi, Bursa Barosu'yla ortak bir çalışmaya imza atarak kadın ve çocuk haklarına yönelik faaliyetlerde hukuki danışmanlık, eğitim ve farkındalık çalışmaları ile şiddetle mücadelenin iş birliği içinde yürütülmesine yönelik ortak bir protokol imzaladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi ile Bursa Barosu, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlendirmek ve şiddet mağduru kadınlar ile çocukların desteklenmesini sağlamak amacıyla, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesi önemli bir protokole imza attı.

Bursa Barosu Lokali'nde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Bursa Barosu Başkanı Avukat Metin Öztosun arasında imzalanan protokol törenine; Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir ile Mücahit Yıldızhan, Bursa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Gülender Adıgüzel, Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Ceren İlgen Altuntaş, Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Baysal ve Bursa Barosu'na bağlı avukatlar katıldı.

Protokol kapsamında Osmangazi Belediyesi, kadına yönelik şiddet konusunda Bursa Barosu'ndan eğitim ve hukuki danışmanlık desteği alacak. Bursa Barosu da belediyenin ilgili çalışmalarına katkı sunarak çalışmalarını sürdürecek. Osmangazi Belediyesi Eşitlik Birimi, Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan protokol, ortak mücadelenin daha da güçlenmesine katkı sunacak.

'UMARIM ŞİDDET ENGELLENİR VE MAĞDURİYETLER AZALIR'

25 Kasım'ın Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Kadına yönelik şiddet konusunda hemen hemen her gün televizyon ve gazetelerde bir kadın cinayetiyle güne başlıyoruz. Bu durum artık kabul edilemez bir noktaya geldi. Toplumun sosyoekonomik yapısındaki bozulma ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi, psikolojik yıpranmayı da artırıyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmamızın da bu olumsuz tabloyu tetiklediğini düşünüyoruz. Bu hafta yapılacak üç günlük kurultayımızda önemli kararlar alınacak. İktidara geldiğimizde atacağımız ilk adımlardan biri İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koymak olacak. Kadınlar bugün yalnızca bir yasayla değil, uluslararası koruma mekanizmalarıyla da güvence altına alınmalıdır. Bugün imzaladığımız bu protokolle umarım şiddet engellenir ve mağduriyetler azalır. Osmangazi Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Bursa Barosu'yla iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

Cumhuriyetin okula giden kız çocuklarının gülüşünde ışıldadığını belirten Bursa Barosu Başkanı Avukat Metin Öztosun, 'Cumhuriyet nedir sorusunu tek cümleyle özetlemem gerekirse, bir kadın projesidir. Sabahları okula giden kız çocukları varsa bunu hepimiz cumhuriyete borçluyuz. Kadın haklarını geriletmek isteyen çağ dışı anlayışlar ve politik bakış açıları, kadın haklarını son yıllarda geriletmeye çabaladı. Bu politik iklim ve dilin sonucu olarak şiddet alanlarında kadın ve çocuklara yönelik her türlü şiddette artış gerçekleştirildi. 6284 sayılı kanunun anlayışının geriletilmesine müsaade etmemeye çalışıyoruz. Değerli belediyelerimizin bu kanunun ve anlayışın korunmasıyla alakalı katkıları bizim için çok değerli. Bu protokol için Osmangazi Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun' diye konuştu.