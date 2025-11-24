Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla Türkiye'nin tüm illerinden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaştı. Bakan Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Ziyaret, Anıtkabir merdivenlerinde çekilen hatıra fotoğrafıyla devam etti. Ardından Tekin ve beraberindeki heyet Misakımillî Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Bakan Tekin, özel deftere hitaben kaleme aldığı mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinin 97. yıl dönümünde öğretmenleri temsilen Anıtkabir'de bulunmanın büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Tekin mesajında, 'İlk Maarif Kongresi'nde ortaya koyduğunuz millî irfan ve millî müdafaa anlayışı bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Eğitimde çizdiğiniz ufuk, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ilim, irfan ve hikmetle donanmış nesiller yetiştirme idealimizi güçlendirmektedir.' dedi.

Milli Eğitim Bakanı, öğretmenlerin mesleki haklarını geliştirmek, itibarlarını yükseltmek ve eğitimde fırsat eşitliğini daha da güçlendirmek için yoğun çaba içinde olduklarını ifade ederek, 'Her çocuğumuzun nitelikli eğitime erişmesi, bu milletin ortak geleceğine olan bağlılığımızın gereğidir. Öğretmenlerimizin başarısının cumhuriyetimizin başarısı olacağı ön kabulüyle barış, adalet ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye için durmadan yürümeye devam ediyoruz' dedi.

Ziyaret, Öğretmenler Günü kapsamında gerçekleştirilen en anlamlı etkinliklerden biri olarak kayda geçti.