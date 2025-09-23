Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Navek 3. Lig 1. Etap A Grubu müsabakaları, 19-21 Eylül tarihlerinde Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu’nda, gerçekleşti.

BURSA (İGFA) - Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 3. Lig Erkekler ve Kadınlar A Takım Müsabakaları Bursa Osmangazi İlçesi’nde başladı.

19-21 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 2025-2026 Sezonu 3. Lig Erkekler ve Kadınlar A Takım Müsabakaları, Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu’nda düzenlendi.

27 ilden 16 erkek, 16 kadın takımı ve 184 sporcunun katılım sağladığı organizasyon, 3 gün boyunca büyük heyecana sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen takımlar, sezonun ilk karşılaşmalarında kıyasıya mücadele etti. Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı turnuva, hem sporculara hem de izleyicilere keyifli anlar yaşatırken, yerel spor turizmine de katkı sunuyor.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlar, sezon boyunca üst lig hedefiyle yoluna devam edecek.