Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayarak futbolda gündeme gelen yasa dışı bahis iddialarına sert tepki gösterdi. Erdoğan, adalet vurgusu yaparak sürecin sonuna kadar takip edileceğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nun ardından Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, futbolda yasa dışı bahis iddialarına ilişkin bir soru üzerine dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Futbol dünyasında yöneticilerden futbolculara kadar birçok ismin bu iddialarla anılmasının kendisini derinden üzdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İdarecisinden yöneticisine ve futbolcusuna kadar birçok ismin bu işin içinde olması, ülkemde böyle skandalların yaşanması bir Cumhurbaşkanı olarak bizleri gerçekten üzmüştür, hayretlere düşürmüştür. Milyonlarca lira transfer ücreti alan bu insanlar bu işin içine nasıl girer?' ifadelerini kullandı.

Futbolun temelinin adalet olduğuna vurgu yapan Erdoğan, adalet sağlanmadığı takdirde sahadan çıkan sonuçların anlamını yitireceğini dile getirdi. Erdoğan, 'Eğer adaleti tesis edemezsek ortaya çıkan netice bizi asla tatmin etmez. Biz futbolun asil ve temiz ruhundan yanayız' dedi.

Yargı sürecine güvendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Nereden gelirse gelsin, hangi kulüpten olursa olsun fark etmez. A kulübü, B kulübü önemli değil. Burada adalet bizim için çok çok önemli. Yargının bu görevini en ideal şekilde yaptığına inanıyorum' şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, 'Bu mücadeleyi tribünlerin sesi, gençlerin hayalleri ve bu milletin temiz futbol özlemi adına sonuna kadar sürdüreceğiz' ifadeleriyle açıklamalarını tamamladı.