Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Orhaneli ilçesinde drift yapan bir sürücüyü tespit ederek gerekli idari işlemleri uyguladı. Jandarma, trafik güvenliğini tehlikeye atan tüm eylemlerle mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyeti sırasında Orhaneli ilçesinde drift yaptığı belirlenen bir sürücüye müdahale etti.

16 LXX XX plakalı otomobilin sürücüsü, '2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu' kapsamında gerekli idari işlemlerle cezalandırıldı.

https://twitter.com/bursailjandarma/status/2017142244856226268

Jandarma yetkilileri, kamu düzeni ve trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü eylemle mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.