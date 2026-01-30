İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DMCFX.com uzantılı internet sitesi üzerinden izinsiz kaldıraçlı alım-satım işlemleri yapıldığı ve yetkisiz sermaye piyasası faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edildi.

İSTANBUL (İGFA) - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yazılı başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada, 2020-2022 yılları arasında şüphelilerin kullandığı banka hesaplarına çok sayıda kişiden TL ve yabancı para transferi yapıldığı, bu yolla organize şekilde haksız menfaat sağlandığı belirlendi.

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti suçlarından 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.