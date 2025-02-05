Bursa Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, “Meslek Tanıtımı” projesiyle; ilkokul öğrencilerine zabıtanın görevlerini ve toplumdaki rolünü anlatıyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri bu hafta NOSAB İlkokulu’nda, görevlerini öğrencilere anlattı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Bisikletli Zabıta Amirliği, ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlediği “Meslek Tanıtımı” projesi kapsamında, zabıtanın görev ve sorumluluklarını anlatmaya devam ediyor.

Nilüfer’deki okullarda gerçekleştirilen etkinliklerde zabıta memurları, öğrencilere mesleğin önemini ve çalışma alanlarını detaylı şekilde aktarıyor. Son olarak NOSAB İlkokulu’nu ziyaret eden ve sahada yürütülen uygulamalar hakkında bilgilendirme yapan zabıta ekipleri, miniklerin merak ettiği soruları da yanıtladı.

Öğrencilere, Zabıta Müdürlüğü’nün yürüttüğü “yaya ve araç yolundaki işgallerin kaldırılması”, “tabela ve afiş toplama çalışmaları”, “hurda araçların tahliyesi”, “görüntü ve ses kirliliğiyle mücadele”, “iş yeri denetimleri”,“seyyar satıcı faaliyetlerinin önlenmesi”, “semt pazarı denetimleri”, “imar kanununa aykırı yapıların kontrolü ve yıkımı” ile “dilencilikle mücadele” gibi konular hakkında detaylı bilgiler verildi.

Zabıta ekipleri ayrıca, sokak hayvanlarının beslenmesi ve korunmasına yönelik yapılan çalışmalara da değindi. Sahipsiz hayvanlara düzenli olarak mama desteği sağlandığını belirten zabıta memurları, hasta ve yaralı hayvanların ise hızla Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne sevk edildiğini ifade etti.