Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlediği özel etkinlikte, salonu dolduran yüzlerce kadın, Ata'nın sevdiği şarkıları hep bir ağızdan seslendirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının yıl dönümünde O'nun sevdiği şarkıların seslendirildiği anlamlı bir etkinlikle andı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen anma programına sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı.

Etkinliğe, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir ile Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in eşi Dr. Hacer Deviren de katıldı. Etkinlikte, bu kez koroyu salonu dolduran kadınlar oluşturdu.

Nilüfer Kadın Korosu Şefi Dr. Aysel Gürel'in yönetiminde, beyaz perdeye yansıtılan şarkı sözleri eşliğinde tüm katılımcılar Atatürk'ün sevdiği şarkıları coşkuyla seslendirdi. Etkinliğe, Nilüfer Kadın Korosu'nun halk dansları ekibinin sergilediği Çökertme ve Atabarı gösterileri de ayrı bir renk kattı.

Salonu doldurarak '10 Kasım Bursa Kadın Korosu'nu oluşturan kadınlara gösterdikleri ilgi için teşekkür eden Şef Dr. Aysel Gürel, 'Onlara şeflik yapmak benim için heyecan ve onur vericiydi' dedi.