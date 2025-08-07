Bursa Nilüfer Belediyesi, vatandaşların kamuya açık alanlarda internet erişimini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz kablosuz internet hizmetini genişletiyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da daha önce belirli bölgelerde sunulan hizmet, yapılan yeni düzenlemelerle birlikte 22’si kırsalda olmak üzere toplam 38 noktaya ulaştı.

Karacaoba, Yaylacık, Konaklı, Büyükbalıklı, Güngören, Gökçe, Çaylı, Badırga, Fadıllı, Unçukuru, Dağyenice, Ayvaköy, Tahtalı, Başköy, Çatalağıl, Gölyazı, Maksempınar ve Doğanköy’ün ardından, son olarak Atlas Mahallesi'nin de eklenmesiyle birlikte toplam 22 kırsal bölgede internet altyapısı kuruldu. Köy meydanlarına yerleştirilen Wi-Fi vericiler sayesinde 150 metre çapındaki alanlarda sınırsız kablosuz internet erişimi sağlanıyor. Ücretsiz internet hizmetini yaygınlaştırmak isteyen Nilüfer Belediyesi, bu kapsamda yakın zamanda Yolçatı Mahallesi’nde de bu uygulamayı devreye alacak.

KÜTÜPHANELER VE PARKLARDA ERİŞİM

Nilüfer Belediyesi kırsal mahallelerin yanı sıra Görükle, Akkılıç, Demirci, Misi, Üçevler ve Şiir kütüphanelerinde ücretsiz internet hizmeti sunuyor. Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi, Kültür Kadın ve Çocuk Akademisi’nde de katılımcılar bu hizmetten faydalanbiliyor.

Ayrıca, Üç Fidan Gençlik Parkı, Görükle Spor Parkı ve son olarak hizmete açılan Ayvalıdere Parkı, Zümrüt Parkı, Mine Parkı gibi alanların yanı sıra; Nazım Hikmet Kültürevi önü, Misi Meydanı, Gölyazı Kültürevi ve Meydanı ile Nilüfer Belediyesi Halk Evi gibi birçok noktada da ücretsiz Wi-Fi erişimi sağlanıyor.

Vatandaşlar, akıllı telefon, tablet veya bilgisayarlarından “Nilüfer Belediyesi” Wi-Fi ağını seçerek interneti kullanabiliyor. Güvenli bağlantı için loglama sistemine kayıt gerekiyor. Kullanıcılar, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına gelen doğrulama kodu ile sisteme giriş yaparak erişim sağlayabiliyor.