İnşaat Müteahhitleri Sanayiciler ve İş İnsanları Federasyonu (İMSİFED), tanıtım toplantısını Bilecik’te gerçekleştirdi. Bilecik Müteahhitler Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada sektörün öncelikleri, iş birliği olanakları ve yerel yönetimlerle kurulan bağların önemi ele alındı.BURSA (İGFA) - Sektörel iş birliğini ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen tanıtım toplantısına, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Müteahhitler Derneği Başkanı Mehmet Yağız, İMSİAD Başkan Yardımcıları Nurcan Özdemir, İbrahim Cem Oflaz, İMSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hakkı Taşolar, Yenişehir Müteahhitler Derneği Başkanı Emrah Taşcan, iş insanları ve dernek üyeleri katıldı.

“SOSYAL FAYDA ÜRETECEK ÇALIŞMALAR YAPMAYI HEDEFLİYORUZ”

Toplantıda konuşan İMSİFED ve İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, “Sektörün daha üst seviyede, daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yaklaşık 5-6 ay önce, Bilecik, Karacabey, İnegöl, Yenişehir ve Bursa'daki derneklerimizle federasyon çatısı altında toplandık. Sektörümüzün daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini amaçlıyoruz. Elbette amacımız yalnızca sektörü temsil etmek değil. Aynı zamanda toplum adına sosyal fayda üretecek çalışmalar yapmayı da hedefliyoruz” dedi.

“SOSYAL FAYDA ÜRETECEK PROJELERİ ÖNEMSİYORUZ"

İMSİFED ve İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, 6 Şubat depremini hatırlatarak federasyonun kuruluşundan önce yapılan sosyal yardımlara değindi. “Henüz federasyonumuzu resmi olarak kurmadan derneklerimizle bir araya geldik. Şirket bazında deprem bölgesine yaklaşık 10 TIR yardım gönderildi, sonrasında da İMSİAD olarak bir konteyner kent kurduk ve ardından iki çok amaçlı spor salonu inşa ettik. Bu tür sosyal projelerimiz devam ediyor” diyen Başkan Demir, sektörün sadece uygulamadan ibaret olmadığını, aynı zamanda çözüm üretme misyonu taşıdıklarını vurguladı.

“BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ”

Arsa politikasının baştan sona gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Şeref Demir, “Türkiye’de arsa, yatırım aracına dönüşmüş durumda. Bir konutun maliyetinin yüzde 50’e yakını arsa bedelinden oluşuyor. Üstelik arsayı alıp 5 yıl beklerseniz vergi bile ödemiyorsunuz. Bu, Avrupa'da ve dünyada görülmeyen bir uygulama. Halbuki arsa fiyatlarındaki artış, barınma krizine, kaçak yapılaşmaya ve konut sıkıntısına yol açıyor” şeklinde konuştu. Nitelikli iş gücü eksikliğine de dikkat çeken Başkan Demir, “Artık sadece kalifiye değil, vasıfsız eleman bulmakta bile zorlanıyoruz. Bu kadar zorluk içindeyken birlikte hareket etmeli, ortak akılla sektörümüzü daha sağlıklı hale getirmeliyiz” dedi.

“SEKTÖRÜMÜZE DEĞER KATMAK İSTİYORUZ”

Yerel yönetimlerle kurdukları yapıcı diyalogun önemine değinen Şeref Demir, “Bursa’da hem belediyelerle hem de meslek odalarıyla çok güçlü bir iş birliği kurduk. Ortak akılla kararlar alıyoruz,” diye konuşan Başkan Demir son olarak “İnşaat sektörü sadece bina yapan bir sektör değil, şehirleri ve yaşamları inşa eden bir meslek grubu. Yerel ve merkezi idarelerle birlikte topluma fayda sağlayacak projeler üretmek, sektörümüze itibar kazandırmak istiyoruz” dedi.

“HEPİMİZ AYNI SORUNLARI YAŞIYORUZ”

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ise toplantıda yaptığı konuşmada inşaat sektörünün şehirlerin gelişimindeki kritik rolüne vurgu yaparak, "Müteahhitler, şehirlerimizin gelişiminde ciddi bir lokomotif görevi görüyor. Müteahhit, bizim işverenimizdir. Müteahhit yatırım yapacak ki mimar, mühendis, teknik eleman iş yapabilsin. İnşaat yalnızca yapı üretmek değil, aynı zamanda yaşam alanı kurmak ve geleceğe yatırım yapmaktır. Sizin yaşadığınız sorunlarla hepimiz aynı anda boğuşuyoruz. Umuyorum bu sorunlar daha yüksek seslerle, daha üst platformlarda konuşulur ve Türkiye adına kalıcı çözümler bulunur” dedi.

Toplantının ardından teşekkür plaketleri takdim edildi. İMSİFED yönetimi Bilecik programı kapsamında Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e de bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, ilçedeki kentsel gelişim ve iş birliği imkanları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Tekin, inşaat sektörünün yerel kalkınmadaki önemine vurgu yaparak, federasyonun çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade etti.