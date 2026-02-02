Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü'yü makamında ziyaret etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Başköylü, kurumun mevcut durumu, çalışmaları ve projeleri hakkında Aydın'a bilgi verdi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın ise geçtiğimiz aylarda görev yaptığı Artvin ilinden Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü'ye yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, çalışmalarında kolaylık ve başarı dileklerinde bulundu.

Ziyarette, eğitim, gençlik ve üniversite-şehir işbirliği üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirildi.

Ayrıca ziyarette, üniversite ile kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.