Bursa Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor iş birliğinde düzenlenen “Tam Gün Spor Etkinlikleri”nde yaz boyu eğitim alan 6 ile 12 yaş arası çocuklar, öğrendiklerini yıl sonu gösterisinde sergiledi.BURSA (İGFA) - ​Yaz dönemi boyunca çocuklara farklı spor branşlarını tanıma fırsatı sunan “Tam Gün Spor Etkinlikleri”nin 3’üncü dönemi de sona erdi. Takım sporlarında voleybol, basketbol, futbol; bireysel sporlarda ise kort tenis, squash, yüzme, cimnastik, halk oyunları, modern dans, savunma sporları, akıl-zeka oyunları ve drama gibi çeşitli branşlarda eğitim alan toplam 350 öğrenci, bu yaz verimli bir tatil geçirdi.

Etkinlikler, Altınşehir Gençlik Merkezi’nde düzenlenen yıl sonu etkinliği ve sertifika töreniyle sona erdi. Törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Meclis Üyesi Ekrem Erk, Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or, antrenörler ve çok sayıda veli katıldı.

Törende konuşan Başkan Şadi Özdemir, bu etkinliklerin çocuklara spor alışkanlığı kazandırmak ve sağlıklı spor yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Bu tür etkinliklere Bursa’da büyük ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, bu alanda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Nilüfer’in sporun başkenti olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, “Bizim için önemli olan, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalmasıdır. Aynı zamanda sağlıklı ve centilmence spor yapmalarını sağlamaktır. Bu nedenle belediyemizin kaynaklarını büyüterek, çoğaltmaya çalışıyoruz. Yeni spor salonu çalışmalarımız ve birçok organizasyonumuz var. Bu dönem içinde bunları hayata geçirmiş olacağız. Daha geniş zamanlarda Nilüferli hemşehrilerimize ve Nilüfer’in geleceği olan çocuklarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu etkinliklere katılan çocuklara ve destek veren ailelere çok teşekkür ediyorum. Gençlerden umudumuz var” diye konuştu.

Konuşmanın ardından çocukların gösterileri başladı. Sahneye çıkan farklı yaşlardan çocuklar; modern dans, halk oyunları, savunma sporları ve cimnastik gösterileri ile büyük beğeni topladı. Performansları ile alkışları toplayan çocuklar, sergiledikleri başarıyla mutlu oldular. Gösterilerin ardından Başkan Şadi Özdemir ve protokol üyeleri, çocuklara sertifikalarını takdim etti.