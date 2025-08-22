2025’in Dünya ve Avrupa Rallikros şampiyonları İstanbul’da belli oluyor. FIA Dünya ve Avrupa Rallikros Şampiyonası’nın çift yarışla noktalanacağı final hafta sonu 'World RX of Türkiye' 20-21 Eylül tarihlerinde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından TOSFED İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek.İSTANBUL (İGFA) - Padok ve seyirci alanındaki farklı aktiviteleri de içerecek bu unutulmaz etkinlik, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Spor Toto ve Tuzla Belediyesi’nin katkılarıyla düzenleniyor.

Tıpkı 2024’te tamamen dolu tribünlerin önünde gerçekleşen unutulmaz hafta sonu gibi, bu seneki yarış da Dünya Şampiyonası’nın son iki ayağının yanı sıra Avrupa Şampiyonası’nın son ayağına da sahne olacak.

Elektrikli araçlar ile benzinli araçları karşı karşıya getiren 'Teknolojilerin Savaşı’nda rallikrosun yıldızları, yarı asfalt yarı toprak parkurda izleyenlere adrenalin dolu bir hafta sonu yaşatacak.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, etkinlikle ilgili geçen yıl FIA yetkilileri tarafından sezonun en başarılı yarışı olarak nitelenen World RX Türkiye organizasyonunu, bu kez Avrupa Şampiyonası ile beraber düzenleyecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

"FIA, TOSFED’e güvenerek bu sezonki tek çift yarış hafta sonunu bizim düzenlememizi istedi" diyen Üçlertoprağı, "Biz de ülkemizdeki öncelikle öğrencileri ve gençlerimizi düşünerek tüm yarışseverler için bilet fiyatlarını makul seviyede tuttuk. Otomobil sporlarını takip eden tutkulu seyircilerimizin sporumuza ve bizlere kattığı enerji sayesinde, farklı uluslararası yarış serilerini ülkemize yeniden kazandırabilmek için çalışmalarımızı büyük bir şevkle sürdürüyoruz. Bu yıl çok daha fazla takımın katılacağı, hem sporumuz ve ülkemizin tanıtımı hem de spor turizmi açısından daha büyük bir etki yaratacak olan dünyanın en heyecanlı ve keyifli yarış organizasyonlarından birisine, tüm halkımızı davet ediyoruz.” diye konuştu.