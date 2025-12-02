Bursa Nilüfer Belediyespor Eker ve Okyanus Koleji arasında imzalanan protokolle, kulübün altyapısındaki genç voleybolcular eğitim hayatlarını Okyanus Kolejleri'nde sürdürecek.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı ile Okyanus Koleji Bursa Nilüfer Kampüsü, genç sporcuların gelişimi adına önemli bir iş birliğine imza attı.

Protokol kapsamında, Nilüfer Belediyespor Kulübü'nün 12-17 yaş aralığındaki altyapı sporcuları, eğitimlerini Okyanus Kolejleri'nde sürdürmeye başladı.

Okyanus Koleji Bursa Nilüfer Kampüsü'nde düzenlenen imza törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demir, teknik heyet ve voleybolcular katıldı.

BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR: DÜNYAYLA YARIŞACAKLAR

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sporcu kimliğinin yanında eğitimin önemine vurgu yaptı. Eğitimin ülkenin geleceği olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, 'Genç kuşakların bizden daha başarılı olacağına inancım tam. Onlar hem sporda, hem eğitimde hem de mesleki alanlarda dünyayla yarışacaklar. İyi bir sporcu olmak için sadece yetenek yetmez; disiplinli, çalışkan ve eğitimli olmak da gerekir' ifadelerini kullandı.

HEDEF: ALTYAPIDAN A TAKIMA OYUNCU KAZANDIRMAK

Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da, spora ve eğitime aynı anda önem veren bir kurumla iş birliği yapmaktan mutlu olduklarını dile getirdi. Vodafone Sultanlar Ligi'nde Bursa'yı uzun yıllardır temsil ettiklerini hatırlatan Or, 'Hedefimiz altyapımızdan her yıl en az 2 oyuncuyu A Takıma çıkarmak. Eğitim, bu sürecin en önemli parçası. Oyuncularımızı sadece sahaya değil, normal hayata da hazırlamalıyız' diye konuştu.

'İYİ SPORCU İYİ EĞİTİMLİDİR'

Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demir ise spor ve eğitimin birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu belirtti. Demir, 'İyi sporcu, iyi eğitimlidir. İyi eğitimli kişi de spor disiplinine sahip olmalıdır. Türk voleybolunun önemli markalarından Nilüfer Belediyespor Eker ile yaptığımız bu iş birliği bizim için gurur verici' dedi.

TEKNİK EKİP VE OYUNCULARDAN TAM DESTEK

Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı Menajeri Yanitsa Rangelova da, kendi ülkesi Bulgaristan'daki benzer sistemleri örnek göstererek, Bursa'ya geldiği günden beri eğitim ve sporu birleştiren böyle bir yapının hayalini kurduğunu söyledi. Rangelova, asıl misyonlarının Bursalı ve altyapılarında forma giyen gençlerin A Takım seviyesine yükselmesi olduğunu vurguladı.

Törende konuşan Başantrenör Gökhan Durmaz, Takım Kaptanı Buse Ünal Pehlivan ve genç oyuncular da sağlanan bu imkanın kariyerleri ve kişisel gelişimleri için büyük bir fırsat olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Muharrem Or ve Lokman Demir, günün anısına karşılıklı hediye takdiminde bulunarak iş birliği protokolünü imzaladı.