Konya Karatay Belediyesi, 2025 yılı için programlanan hizmet içi eğitim programı kapsamında belediye çalışanlarına yönelik 'Ergonomi ve Hareket' başlıklı bir eğitim düzenledi.

KONYA (İGFA) - Eğitimde, belediye personelinin iş ortamında sağlıklı ve ergonomik hareket alışkanlıkları edinmesi, aynı zamanda kendilerinin veya yakın çevrelerinde özel durumu olan bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırılması hedeflendi. Ergoterapist Arda Emre Kandil ve fizyoterapist Mustafa Furkan Cingöz tarafından bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi.

Programın ilk bölümünde 'Ergoterapi' isimli sunumda 'Ergoterapi Nedir ve Çalışma Alanları Nelerdir?, 'Ergoterapistin Rolü', 'Çocuklarda Gelişim', 'Okul Başarısı' ve 'Sosyal Hayatta Ergoterapin Yeri ve Önemi' gibi konular ele alındı. Sunumda ergoterapinin bireylerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını artırdığı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladığı vurgulandı.

Ardından gerçekleştirilen ikinci bölümde ise 'Fizik Tedavi ve Ergonominin Önemi' başlığı altında; doğru duruş, kas-iskelet sağlığı, rehabilitasyon süreçleri, masa başı çalışma alışkanlıkları, ergonomik riskler ve önleyici uygulamalar anlatıldı. Personelin günlük iş rutininde fiziksel farkındalığını artıracak pratik önerilere de yer verildi.

Eğitim sonunda fizik tedavinin yalnızca hastalık durumlarında değil, sağlığın korunmasında da önemli bir alan olduğu; erken müdahale, düzenli egzersiz ve ergonomik çalışma teknikleri sayesinde birçok rahatsızlığın önlenebileceği ifade edildi. Sağlığın, edinilen alışkanlıkların toplamı olduğunun altı çizildi. Programa ilgi gösteren belediye personeli, bilgilendirici ve uygulamalı eğitimin kendileri için son derece faydalı olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

Eğitim, soru-cevap bölümü ve hediye takdimi ile sona erdi.