Balıkesir'de özel gereksinimli ve dar gelirli vatandaşlara yönelik 5.000 TL'lik nakdi destek ödemeleri hak sahiplerinin Yakın Kart hesaplarına yatırıldı.

BALIKESİR (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına yönelik destekleri her geçen gün artıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde hayata geçirilen uygulama kapsamında, yoğun ilgi gören başvurular sosyal inceleme uzmanları tarafından titizlikle değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen hak sahiplerine 5.000 TL'lik destek ödemeleri yatırıldı. Yakın Kart hesaplarına yatırılan destekler, https://yakinkart.balikesir.bel.tr/Iletisim internet adresinde belirtilen üye iş yerlerinden yapılacak alışverişlerde kullanılabilecek.

Böylece hem ihtiyaç sahibi özel gereksinimli vatandaşların temel gereksinimleri karşılanırken yerel esnafın da desteklenmesi hedefleniyor.