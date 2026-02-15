SASKİ, suyun korunması ve tasarruflu kullanılması konusundaki farkındalık çalışmalarını okullara taşıyor. Yenimahalle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen eğitimde yüzlerce öğrenciye suyun yaşam döngüsü ve tasarrufun hayati önemi anlatıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kuraklık tehlikesi ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 'bilinçli nesiller' yetiştirmek için farkındalık çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Hendek Yenimahalle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Bilinçli Su Tüketimi' adlıeğitim semineri düzenlendi.

Gençlerin merakla takip ettiği programda küresel bir sorun haline gelen iklim değişikliği ve buna bağlı olarak artan kuraklık riski detaylıca ele alındı. Suyun sadece bir ihtiyaç değil, yaşamında en önemli parçası olduğunu vurgulanarak, kaynakların korunması için bireysel olarak alınabilecek önlemler sıralandı.

Eğitimde teorik bilgilerin yanı sıra suyun teknik serüveni de öğrencilere aktarıldı. Suyun doğadaki döngüsü, barajlardan musluklara gelene kadar geçtiği zorlu arıtmave iletim süreçleri görsellerle desteklenerek anlatıldı. Öğrenciler, bir damla suyun musluktan akması için harcanan emeği ve güçlü altyapı ağını öğrenerek tasarrufun önemini daha iyi kavrama fırsatı buldu.