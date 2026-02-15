Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in önem verdiği içme suyu yatırımları, Fatsa ilçesinde aralıksız sürüyor.

ORDU(İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hayata geçirdiği altyapı yatırımlarıyla vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini her geçen gün artırıyor.

19 ilçede sürdürülen çalışmalar kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu hatları yenilenirken, içme suyu hattı bulunmayan mahallelere de yeni hatlar kazandırılıyor.

5 BİN METRE İÇME SUYU HATTI YENİLENİYOR

Yatırımlarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların en temel ihtiyaçlarından biri olan içme suyu altyapısında önemli bir adım daha attı.

Fatsa ilçesi Fatih Mahallesi Çullu Sokak'ta sık arızalar nedeniyle sorun yaşanan eski içme suyu hattı tamamen yenileniyor. Toplam 5 bin metre uzunluğundaki hattın 500 metrelik bölümü tamamlanırken, kalan 4 bin 500 metrelik kısmın da kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ

Öte yandan Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürü Murat Us ve beraberindeki heyet, Fatsa'da devam eden içme suyu yatırımlarını yerinde inceledi.

Başkan Güler'in talimatıyla bölgeye giden Genel Müdür Us, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacağını belirtti.