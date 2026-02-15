Sakarya Büyükşehir Belediyesi, modern ve donanımlı spor tesisleriyle şehrin dört bir yanında sporun gelişimine güçlü bir katkı sunuyor. Erenler, Adapazarı ve Kaynarca'da inşa süreci devam eden kapalı spor salonları, tamamlandığında amatör ve profesyonel sporculara nitelikli çalışma ortamları sunacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin spor geleceğine kazandırılacak yatırımlar bir bir yükseliyor. Başkan Yusuf Alemdar'ın 'Sporda başarı tesisleşmeden geçer' sözünden hareketle şehrin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar her ilçede futbol, basketbol ve voleybol sahaları kazandırılırken, Erenler, Adapazarı, Kaynarca ve Sapanca'ya 'kapalı spor salonu' inşa ediliyor.

SAPANCA'DA ÇALIŞMALAR YAKINDA BAŞLAYACAK

Erenler, Adapazarı ve Kaynarca'da inşa süreci devam ederken yakın zamanda ihalesi tamamlanan Sapanca'nın kapalı spor salonu için çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak. Sakarya'da sporların gelişmesine, sporcuların daha iyi şartlarda eğitim almasına olanak sağlayacak kapalı spor salonlarında gelecekte nice başarılı sporcular yetişecek.

İŞTE KAPALI SPOR SALONLARININ İNŞA SÜRECİNDE SON DURUM

4 bin 500 metrekare alanda inşa edilen Adapazarı Karakamış Spor Salonu çalışmalarında jet grout işlemlerini tamamlayan ekipler temel demir donatı, beton döküm işlemlerini sürdürüyor. Bin 500 kişilik tribün kapasitesi, çok amaçlı spor saha alanları, antrenman salonları, hakem ve soyunma odaları, ilk yardım odası ve sosyal alanlarıyla Adapazarı Kapalı Spor Salonu tamamlandığındaçok kapsamlı bir kompleks olacak.

Erenler Çaybaşı Yeniköy Mahallesi'nde inşa edilen kapalı spor salonunun inşasında yüzde 45 seviyesine gelindi. Kaba inşaat kısımları tamamlanmasının ardından ekipler çelik çatı imalatına geçecek. Zemin güçlendirmesiyle sağlam bir altyapıya kavuşturulan kapalı spor salonu 4 bin metrekare alanda yükselmeye devam ediyor.

Taşıyıcı kolon imalat çalışmalarının sona erdiği Kaynarca Kapalı Spor Salonu'nda bölüm ayırıcı duvarların inşası ve çelik çatı imalatı devam ediyor. Kaynarcalı sporseverler ile buluşmak için gün sayan tesis, tamamlandığında bölgedeki en kapsamlı spor salonu olacak.