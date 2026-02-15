Manisa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal sorumluluk projelerine de destek oluyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencisi Sultan Dönmez tarafından geliştirilen 'Sağlık Odası Düzenleme ve Temel Sağlık Hizmetleri Temini Projesi', Büyükşehir'in ekipman desteğiyle hayata geçti.

MANİSA (İGFA) - MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sultan Dönmez, mahalledeki muayene ortamının hijyen ve mahremiyet standartlarını yükseltmek amacıyla bir proje hazırladı.

Kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, projeye temel sağlık ekipmanları sağlayarak tam destek verdi. Projenin tamamlanmasının ardından Yunusemre ilçesine bağlı İlyasçılar Mahallesi'nde geniş katılımlı bir tanıtım programı düzenlendi.



Programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi adına Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın'ın yanı sıra Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Elemanı Araştırma Görevlisi Dr. Güler Doymaz, Yunusemre İlçe Emniyet Müdürü Hüsnü Uz ile mahalle sakinleri katıldı.





Projenin mimarı Sultan Dönmez, bireysel bir gözlemle başlayan sürecin nasıl bir iyilik hareketine dönüştüğünü şu sözlerle anlattı: 'Mevcut muayene ortamının fiziksel şartlarının yetersiz olduğunu fark ettim. Sosyal hizmet eğitimi alan bir öğrenci olarak, bunu sağlık hakkına erişimde bir eşitsizlik olarak gördüm ve Büyükşehir Belediyemize başvurdum. Sağ olsunlar, talebimi geri çevirmediler ve birlikte modern bir sağlık odası oluşturduk. Destekleri için Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyorum.'

Projeye aracı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, 'Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, Başkanımız Besim Dutlulu'nun öncülüğünde sağlık hizmetlerini gerçekten çok önemsiyoruz. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi adına yapabileceğimiz her türlü projede herkesle işbirliği içerisinde olmaya devam ediyoruz. Bu konuların mahalle ölçeğinde giderilmesi bizim için çok değerli. Önce sağlık ve herkes için sağlık ilkesiyle yola çıktığımız için sizlerle bir arada olmak Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman önceliği. Çünkü sağlık hizmetlerindeki her türlü iyileştirme devamında sağlık konularında farkındalığı da arttırıyor. Sağlık okuryazarlığını arttırmak adına da çok güzel projelerimiz var' ifadelerini kullandı.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan ve Dr. Güler Doymaz da yaptıkları konuşmalarda, genç bir öğrencinin mahalle halkı için gösterdiği bu çabanın örnek teşkil ettiğini belirterek emeği geçenleri kutladı.