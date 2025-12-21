Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu'nda sanatçı Nergiz Yeşil'in yürütücülüğünde düzenlenen Biyoplastik Atölyesi'nde, çevre dostu üretim yöntemleri ele alınırken, katılımcılar kendi biyoplastiklerini üretme deneyimi de yaşadı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu'nda Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü mezunu olan ve yüksek lisansını sanat yapıtında biyolojik materyal kullanımı üzerine yapan sanatçı Nergiz Yeşil, biyoplastik atölyesi gerçekleştirdi.

Etkinlikte, kaynak kullanımı, sanat yapıtında biyolojik materyallerin yeri, materyal üretimi ve yetiştiriciliği, çevre dostu üretim yöntemleri üzerine konuşuldu. Yeşil, 'Sürekli geri dönüşüm konuşuyoruz. Ancak bunun yerine minimum tüketim, ileri dönüşüm ve en son geri dönüşümü ele almalıyız' dedi. Yeşil, eserlerini üretirken bu yaklaşımla çalıştığını anlattı.

Eser üretiminde öncelikle kullanacağı malzemeyi kendi ürettiğini ve ileri dönüşüm yöntemi kullandığını dile getiren Nergiz, 'Doğaya zarar vermeden üretim yapmayı tercih ediyorum. Meseleye bütüncül bir yerden yaklaşıyorum. Makine kullanmadan kendim üretebiliyorsam, malzemeleri kendim üretiyorum' diye konuştu.

Etkinliğin ikinci bölümünde katılımcılar, temel bir reçete üzerinden kendi biyoplastiklerini üretmeye çalıştı.

İkinci oturumda ise katılımcılar temel bir reçeteyle kendi biyoplastiklerini üretti ve alternatif formüller deneme fırsatı buldu.

Böylece plastiğin çevreyle ilişkisini tartışırken, onun çevre dostu bir alternatifini yaratmayı da deneyimlediler.