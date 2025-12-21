Edirne Keşan'dan Kardeş Okul Projesi çerçevesinde Bulgaristan'ın Kirkovo ilçesine gerçekleştirilen ziyarette, öğrenci değişim programları ve eğitim alanındaki iş birlikleri ele alındı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kardeş Okul Projesi kapsamında Bulgaristan'ın Kirkovo ilçesine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Filibe Başkonsolosu Emre Manav ile Keşan, İpsala ve Enez İlçe Millî Eğitim Müdürlerinin katıldığı heyet, Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleymanov'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, proje kapsamında planlanan öğrenci değişim programları, ortak eğitim faaliyetleri ve kültürel iş birlikleri masaya yatırıldı. Görüşmelerde, özellikle Balkan coğrafyasında yaşayan soydaşlarla eğitim aracılığıyla kurulacak güçlü bağların önemi vurgulandı.

Keşan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Kardeş Okul Projesi'nin öğrencilere önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, projenin akademik gelişimin yanı sıra kültürel, sosyal ve tarihî açıdan da öğrencilerin ufkunu genişleteceğini ifade etti. Kemik, eğitim yoluyla soydaşlarla olan gönül bağlarının güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Gerçekleştirilen ziyaretin, ülkeler arası eğitim iş birliklerinin gelişmesine katkı sağlaması ve öğrencilere çok kültürlü bir bakış açısı kazandırması bekleniyor. Yetkililer, Kardeş Okul Projesi'nin önümüzdeki dönemde somut eğitim faaliyetleriyle sürdürüleceğini belirtti. Ziyaretin, eğitim camiası için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.