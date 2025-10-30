Bursa Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören minikler, Cumhuriyetin 102'nci yılını kırmızı-beyaz bir sevgi seline dönüştürdü. Atatürk posterleriyle, kırmızı-beyaz süslemelerle donatılan sınıflar, adeta küçük bir Cumhuriyet alanına dönüştü.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'ne bağlı Çamlıca, Burak Berk, Ferhat Bakgör ve Kerem Özdilek Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde düzenlenen etkinliklerde minikler, öğretmenleriyle birlikte günün anlam ve önemine ilişkin marşlar söyledi, şiirler okudu, küçük gösteriler sundu.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de kreşleri ziyaret ederek miniklerin bu anlamlı kutlamasına ortak oldu. Şahin, Cumhuriyetin değerlerinin yeni nesiller tarafından böylesine içten yaşatılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hazırladıkları gösteriler ve söyledikleri marşlarla Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşayan minik öğrenciler, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'e olan bağlılıklarını dile getirerek, Cumhuriyeti yaşatacaklarına söz verdiler.