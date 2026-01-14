Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sağlık Buluşmaları'nda, kadın kanserleri arasında önlenebilir olmasıyla dikkat çeken rahim ağzı kanseri, HPV aşısı ve tarama yöntemleri ele alındı. HPV taramasının önemine dikkat çekilen söyleşide aşının koruyuculuğunun yüksek olduğu dile getirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer'de Sağlık Buluşmaları kapsamında 'Kadın Sağlığında Önlenebilir Bir Kanser: Rahim Ağzı Kanseri, HPV Aşısı ve Taramalar' söyleşisi gerçekleştirildi.

Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde moderatörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Afşar Uncu'nun yaptığı söyleşide, BUÜ Kadın Hastalıkları Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Kemal Özerkan ve Doç. Dr. Yakup Yalçın konuk oldu.

Doç Dr. Yakup Yalçın, serviks (rahim ağzı) kanserinin önlenebilir bir kanser türü olduğunu söyledi. Bu kanseri yapan en önemli etkenin HPV virüsü olduğunu dile getiren Yalçın, 'Kanserin nedeni yüzde 99 bu virüstür. Bu yüzden de HPV'yi anlatmaya çalışıyoruz' dedi.

KETEM'de 30 yaş üstü kadınlarda ücretsiz HPV taraması yapıldığının bilgisini veren Yalçın, 'Bu tarama çok önemli. HPV pozitif demek kanser demek değildir. Virüs saptanırsa jinekologa yönlendiriliyor. Herhangi bir anormallik var mı ona bakılıyor. Virüs bir ağrı, kanama yapmıyor. Ancak taramalarda fark ediliyor. Yüzde 97'si 2 yıl içinde yok olabiliyor' diye konuştu.

SİGARA RİSKİ KATLIYOR

Yalçın karşılaştığı vakalarda serviks kanserine yakalananların hepsinin sigara içtiğini belirterek, 'Sigara içilmesi, immün sistem rahatsızlıkları gibi yan etkiler bulunduğunda vücuttan atılması zorlaşıyor' dedi. Kansere yakalananların hemen hemen hepsinin hiç kontrole gelmeyen hastalar olduğuna dikkat çeken Yalçın, doktor takibinde olmanın önemini vurguladı.

KONTROL ŞART

Prof. Dr. Kemal Özerkan ise aşının koruyuculuğunun yüksek olduğunu söyledi. Özellikle 9-14 yaş arası yapılan aşıların çok daha etkili olduğunu dile getiren Özerkan, 'Aşı hem bağışıklığı hem de virüsün tekrar etmemesini sağlıyor' dedi. Tek başına HPV virüsünün kanser demek olmadığını anlatan Özerkan, 'Taramalar, kanser riski taşıyan popülasyonu belirlememize yardımcı oluyor. Bu hastalar kontrol edilirse hastalığın önüne geçilir' diye konuştu.