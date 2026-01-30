Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Kültür Mahallesi'ndeki Mevlana Camii çevresinde çöken istinat duvarını yeniliyor. 120 metre uzunluğundaki yeni duvarın inşası sürerken, proje güvenlik amacıyla tasarlandı ve önemli miktarda malzeme kullanılacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla kent genelinde güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi Mevlana Camii çevresinde çöken ve güzergâhtaki trafiği aksatan istinat duvarının kaldırılarak yenilenmesi için harekete geçti.

Bölgede güvenliğin sağlanması ve olası risklerin önlenmesi amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında yeni yapılacak istinat duvarı 120 metre uzunluğunda ve ortalama 6,5 metre yüksekliğinde inşa edilecek.

Proje çerçevesinde yaklaşık 950 metreküp beton ve 50 ton demir kullanılması planlanırken, toplamda 4 bin metreküp kazı ve dolgu imalatı gerçekleştirilecek.