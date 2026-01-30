Edirne'de Keşan Balık Hali'nde aylardır devam eden kanalizasyon sorunu, esnaf ve pazarcıları mağdur etmeye devam ediyor. Belediye'ye yapılan çağrılara rağmen sorun 3 aydır çözülmedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'ın merkezindeki Balık Hali'nde yaklaşık 3 aydır süren kanalizasyon sorunu, hem esnafı hem de alışverişe gelen vatandaşları zor durumda bırakıyor.

6 Kasım'da 'Esnaf Mehmet Özcan'ı Bekliyor' başlığıyla gündeme taşınan sorun üzerinden 3 ay geçmesine rağmen bölgeye herhangi bir müdahale yapılmadı.

Balık Hali esnafı, Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı bizzat gelip sorunu yerinde görmeye davet etmiş, ancak çağrıya yanıt alamadı. Esnaflar, 'Haberin üzerinden 3 ay, sorunun başlangıcından bu yana 5 ay geçti. Belediye yetkilileri buraya uğramıyor bile. Hijyenin en üst seviyede olması gereken balık pazarında kanalizasyon kokusuyla çalışıyoruz' diyerek tepkilerini dile getirdi.

PAZARCI VE VATANDAŞLAR DA MAĞDUR

Sabit esnafın yanı sıra, Cumartesi günleri pazar kuran pazarcı esnafı da kokudan şikâyetçi. Yoğun günlerde yayılan ağır koku, hem satıcıları hem de alışveriş yapan vatandaşları rahatsız ediyor. Pazarcılar, 'Her hafta aynı manzara, aynı koku. Belediye bu sorunu çözmek için neyi bekliyor? Hijyen ve çevre sağlığı bu kadar mı önemsiz?' ifadelerini kullandı.

Esnaf ve vatandaşlar, artık mazeret değil çözüm bekliyor. Şehrin merkezinde oluşan görüntü ve koku kirliliğinin bir an önce giderilmesi için Keşan Belediyesi birimlerinin harekete geçmesi talep ediliyor. Bölge esnafı, sorunun çözümü için belediye yetkililerinden somut adımlar bekliyor ve gelişmelerin takipçisi olmaya devam edeceğini belirtiyor.