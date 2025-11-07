Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Şadi Başkan Mahallende Söz Sende' programı kapsamında 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalledeki sorun ve talepleri ilk ağızdan dinleyen Başkan Özdemir, '64 mahallemize eşit ve adil hizmet götürüyoruz' mesajı verdi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin yerinden yönetim ve katılımcı demokrasi anlayışını güçlendirmek amacıyla başlattığı 'Şadi Başkan Mahallende Söz Sende' buluşmaları devam ediyor. Programın son durağı olan 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde Başkan Şadi Özdemir'e, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Programa 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban'ı ziyaret ederek başlayan Başkan Şadi Özdemir, daha sonra taksici esnafıyla sohbet etti. Ardından Nilüfer Belediyesi Kazım Özdilek Ek Hizmet Binası'nda bulunan 112 Acil Servis ve Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Şadi Özdemir, çalışanlara kolaylıklar diledi.

SORUNLARIN FARKINDAYIZ

Mahalle buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Şadi Özdemir, sorunları yerinde görmek ve çözüm için ortak akılla hareket etmek amacıyla bu programları gerçekleştirdiklerini söyledi. 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nin yeni gelişen bir bölge olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, 'Sorunların farkındayız. Bürokratlarımızla birlikte çözüm üretmek için buradayız. Ancak bazı konular sadece belediyemizin yetki alanında değil, diğer kurumlarla da iş birliği gerektiriyor' dedi.

Belediye bütçesinin vatandaşların vergileriyle oluştuğuna dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, kaynakları adil ve şeffaf biçimde değerlendirdiklerini vurguladı. Özdemir, 'Bizim harcadığımız para da sizin paranız. Sizin paranızı kendi paramız gibi sıkı sıkıya sarılıp, doğru harcamayı görev olarak algılıyoruz. Bu bilinçle çalışıyoruz. 64 mahallemiz var ve bu kaynağı her mahallemiz için eşit, adil ve verimli biçimde değerlendiriyoruz' diye konuştu.

Program sonunda vatandaşlarla tek tek görüşen Başkan Şadi Özdemir, okul, yol, otopark, pazar yeri ve çevre düzenlemesi gibi konulardaki talep ve önerileri dinledi; ilgili birimlere not aldırarak, çözüm için gerekli adımların atılacağını belirtti.