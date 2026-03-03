Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu Demirtaş Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte yaşadı. Mahalle sakinleriyle aynı sofrayı paylaşan Başkan Aydın, Ramazan'ın toplumsal dayanışmayı güçlendiren manevi iklimine vurgu yaptı.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçenin dört bir yanında kurduğu iftar sofralarına bir yenisini daha ekledi. Demirtaş Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. İftar öncesinde masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aydın, aynı zamanda mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

'RAMAZAN'IN BİRLİK, BERABERLİK RUHUNU YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Mahalle sakinleriyle yapılan duaların ardından oruçlar hep birlikte açılırken, Başkan Aydın Ramazan'ın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Ramazan ayının paylaşmanın ve gönül birliğinin simgesi olduğunu belirten Başkan Erkan Aydın, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

'Bu akşam Demirtaş mahallemizde hemşehrilerimizle iftarımızı açtık. Bizler, Ramazan ayı boyunca yaklaşık 110 bin vatandaşımızla aynı sofrada buluşmuş olacağız. Yine 20 bine yakın yurttaşımıza erzak kolilerimizi muhtarlarımız aracılığıyla ulaştıracağız. Ramazan'ın birlik, beraberlik, bereket ruhunu yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. İftarımıza katılan tüm mahalle sakinlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Allah önce Kadir Gecesi'ne ardından Ramazan Bayramı'na ulaştırsın.'

Program, samimi sohbetler ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.