Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen 'İyilik Kılavuzu Projesi' kapsamında sahaya inen Akademi Üniversite öğrencileri, Hızır 41 Afet Mutfağında ürettikleri pideleri İzmit Kent Meydanı'ndaki Ramazan çadırında vatandaşlara ikram etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal projelerde aktif rol almasını teşvik ederek, iyiliği yaygınlaştıran çalışmalara öncülük etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Akademi Üniversite öğrencileri, 'İyilik Kılavuzu Projesi' kapsamında anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. Öğrenciler, üretimine katkı sağladıkları pideleri Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Kent Meydanı'nda kurduğu iftar çadırında vatandaşlara ikram etti.

KENTTE DAYANIŞMA RÜZGÂRI ESİYOR

Gençler, proje çerçevesinde Hızır 41 Afet Mutfağında pide üretim alanına girerek üretim sürecinde aktif görev aldı. Dayanışma ve paylaşma kültürünü pekiştirmeyi amaçlayan etkinlikte öğrenciler, hazırlanan pidelerin üretim aşamasından paketlenmesine kadar tüm sürece gönüllü olarak destek verdi. Ardından hazırlanan pideler, İzmit Kent Meydanı'nda kurulan iftar çadırında vatandaşlara dağıtıldı.

Toplumsal duyarlılığı artırmayı ve bireyleri küçük ancak etkisi büyük iyilik hareketlerine yönlendirmeyi hedefleyen proje, Ramazan ayı süresince devam edecek. Toplam 1.500 gencin katılım sağlayacağı organizasyonda 300 takım, her gün Ramazan'ın manevi iklimini yansıtan farklı bir kavram çerçevesinde belirlenen görevleri yerine getirecek. Dostça bir rekabet ortamında gerçekleşecek etkinlik boyunca gençler hem kişisel gelişimlerine katkı sunacak hem de çevrelerine dokunarak şehir genelinde iyilik ve dayanışma ruhunun yaygınlaşmasına öncülük edecek.