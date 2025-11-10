Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 87'nci yılında Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran onlarca yurttaşla birlikte anıldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yıl dönümünde Nilüfer'de düzenlenen törenle anıldı. 10 Kasım sabahı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir ile CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı'na Nilüfer Belediyesi çelenginin sunulmasıyla başlayan törende, saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat adeta durdu. İki dakikalık saygı duruşu boyunca Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Nilüferliler, Atatürk'ü duygu dolu anlarla andı. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. İstiklal Marşı okunurken, bayraklar yarıya indirildi.

'EMANETİ TAŞIMANIN BİLİNCİYLE YAŞIYORUZ'

Anma töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bir milletin hafızasından asla silinmeyecek bir günün yıl dönümünde olduklarını vurguladı. 10 Kasım'ın bir vedadan ziyade bir sorumluluk devri olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, 'Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkeyi, bu Cumhuriyeti bizlere emanet etti. Bizler, Nilüfer'de bu emaneti taşımanın bilinciyle yaşıyoruz. Her kararımızda, her adımımızda, her hizmetimizde O'nun halkçı, akılcı ve ilerici bakışını kendimize pusula alıyoruz' dedi.

Atatürk'ün en büyük mirasının Cumhuriyet ile birlikte 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme' ideali olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, bu idealin yerel yönetimler için de bir pusula olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bugün burada, Atamızı anarken, O'na layık bir geleceği birlikte inşa etme kararlılığımızı da yeniliyoruz. Biliyoruz ki: O'nun ilkeleri yaşadıkça, O da yaşamaya devam edecek. Biz, Nilüfer'de bu ilkelere sahip çıkmaya devam edeceğiz.'

Başkan Şadi Özdemir, konuşmasının ardından eşi Nuray Özdemir ile birlikte Atatürk Anıtı'na çiçek bıraktı. Törene katılan yurttaşlar da ellerindeki kasımpatıları anıta bırakarak, Ulu Önder'e olan minnet ve özlemlerini ifade etti.

ATA İÇİN SAYGI NÖBETİ

10 Kasım sabahındaki resmi tören öncesinde de CHP Nilüfer Gençlik Kolları ile birlikte yine Cumhuriyet Meydanı'nda '10 Kasım Atatürk'ü Anma Yürüyüşü ve Saygı Nöbeti' düzenlendi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Berkcan Bora, CHP Nilüfer İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yiğit Yalçınsoy, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş, Atatürk'e olan sevgilerini ve bağlılıklarını gece boyunca tuttukları saygı nöbetiyle gösterdi.