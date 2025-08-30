'Trabzon seni çağırıyor' mottosuyla gerçekleştirilen Trabzon Günleri etkinliği başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon’un tarih, kültür ve sanat yönüyle Türkiye’nin özel şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, etkinliğin Trabzon’u ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.TRABZON (İGFA) - Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Dernekler Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen Trabzon Günleri etkinliği, Avni Aker Millet Bahçesi’nden İpekyolu Fuar Alanı’na kadar süren ve renkli görüntülere sahne olan geleneksel otçu yürüyüşü ile başladı. Açılış törenine; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Devlet eski bakanlarından Faruk Nafiz Özak, ilçe belediye başkanları, Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve Vali Aziz Yıldırım, etkinliğin şehrin tanıtımı için önemli olduğunu belirterek, önümüzdeki yıllarda da kapsamı genişletilerek devam edeceğini söylediler. Trabzonlu olmaktan gurur duyduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, bu tür organizasyonları önemsediklerini ve her zaman destek vereceklerini vurguladı.

TRABZON ÇOK ÖZEL BİR ŞEHİR

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Etkinlikler kapsamında bu güzel Trabzon buluşmasına teşrif eden kıymetli misafirlerimize, hemşehrilerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Organizasyonumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu program vesilesiyle şehrimizin evlatlarının, çocuklarımızın nasıl bir mirasa sahip olduklarının bilincine varmalarını arzu ediyoruz. Çünkü Trabzon, Fatih’in fethettiği, Yavuz’un yönettiği, Kanuni’nin doğup büyüdüğü, Atatürk’ün üç kez teşrif ettiği çok özel bir şehir. Bu kadim şehri tanımak, değerlerini bilmek, kültürünü yaşatmak hepimiz için çok önemlidir” dedi.

TRABZON SADECE TARİHİ DEĞİL KAHRAMANLIKLARLA DOLU BİR ŞEHİRDİR

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Trabzon sadece tarihi bir şehir değil; aynı zamanda kahramanlıklarla dolu bir şehirdir. İstiklal Savaşı’nda dedelerimiz kadın-erkek cepheye cephane taşımış, büyük fedakârlıklarla bağımsızlığımıza katkı sağlamıştır. Bu kahramanlık vesilesiyle Trabzon’umuza verilen İstiklal Madalyası ve beratı şu anda Atatürk Köşkü’nde yer almaktadır. Yarın da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla bu gururu yeniden yaşayacağız. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, onların bize bıraktığı bu aziz vatan emanetinin bilinciyle hareket etmemiz gerektiğini özellikle vurguluyorum. Trabzon’u tanımlarken hep gurur duyduğumuz vasıflardan bahsediyoruz: Trabzon bir kültür şehridir, sanat şehridir, spor şehridir, turizm şehridir, eğitim ve sağlık merkezidir. Ancak en büyük alametifarikamız kültür ve sanattır. Bu doğrultuda 2027 yılında Trabzon’u Türk Dünyası Kültür Başkenti yapmak için kararlıyız ve bu büyük hedefe ulaşmak için hep birlikte gayret edeceğiz.”

TRABZON’U ULUSAL VE ULUSLARARASI ARENADA TANITMANIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI

Başkan Genç, şöyle devam etti: “Bu organizasyon vesilesiyle emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Başta federasyon başkanımız İsmail Şatıroğlu ve mesai arkadaşlarına, valimiz Aziz Yıldırım’a, belediyemizin kıymetli ekiplerine, kaymakamımıza, horon ekiplerimize, gençlerimize, basın mensuplarımıza ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bu tür programlar sadece kültürel bir buluşma değil, aynı zamanda Trabzon’umuzu ulusal ve uluslararası arenada tanıtmanın önemli bir parçasıdır. Ve özellikle şehrimizin evladı, kıymetli bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na bu organizasyona teşrifleri ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Allah’ın izniyle Trabzon’u bir marka şehir haline getirmek için hep birlikte gayret edeceğiz.”

7 EYLÜL’E KADAR DEVAM EDECEK

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Trabzon Günleri’nin açılışı gerçekleştirildi. Ardından protokol ve vatandaşlar tanıtım stantlarını gezdi. Trabzon Günleri, 7 Eylül'e kadar devam edecek.