Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yılın son muhtarlar buluşmasında Nilüfer'de karar süreçlerinin mahalle öncelikleri ve ortak akıl temelinde şekillendiğini vurgulayarak, 2026'ya daha güçlü bir yönetim vizyonuyla ilerlediklerini söyledi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 2025 yılının son toplantısında ilçedeki 64 mahalle muhtarıyla Nilüfer Barış Meclisi'nde buluştu. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu toplantıda, yıl boyunca hayata geçirilen projeler değerlendirilirken, 2026 yılı yol haritası da masaya yatırıldı. Başkan Şadi Özdemir, 2025 yılında hayata geçirilen projeleri değerlendirirken, 'Kaynağımızı, mahallelerimizin gerçek ihtiyaçlarına göre yatırıma dönüştürüyoruz. 2026 yılının Nilüfer Belediyesi için 2025'ten daha iyi olacağına inanıyorum' dedi.

ORTAK AKIL VURGUSU

Göreve gelirken verdikleri 'ortak akıl' sözü hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, yönetim anlayışlarının temelinde katılımcılığın yattığını vurguladı. Yatırımların masa başında değil, mahallenin dinamiklerine göre belirlendiğini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, 'Biz ortak akılla yönetme vaadinde bulunduk. Nilüfer Kent Konseyi, akademik odalar, muhtarlarımız ve mahalle komitelerimiz ile iş birliği yaparak bir ortak akıl oluşturmaya çalışıyoruz. Mahallelerimizin öncelikleri farklı olabilir. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın istemediği bir yatırımı o mahalleye yapmayız.' dedi.

Belediye bütçesinin kullanımında şeffaflık ve titizlik vurgusu yapan Başkan Şadi Özdemir, kaynakların doğru yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

2025 yılında birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Şadi Özdemir, söz konusu dönemde 7 park yaptıklarını ve ilçedeki park sayısını 426'ya çıkardıklarını söyledi. Eğitim ve sosyal desteğin en büyük önceliklerinden olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, 'Belediyemiz bünyesindeki kreşler Bursa'daki en iyi eğitimi veren kreşler arasında. Herkes çocuğunun buralarda eğitim görmesini istiyor. Bu yıl içinde Minareliçavuş ve İhsaniye mahallelerimizde kreşler açtık. Şu anda 428 öğrenciye eğitim veriyoruz. Dumlupınar, Çalı ve Balkan mahallelerimizde de yeni kreşler yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

KIRSAL KALKINMA VE TURİZM HEDEFLERİ

Nilüfer'in kırsal mahallelerindeki internet sorununu büyük ölçüde çizdiklerini ve 38 noktada ücretsiz internet hizmeti sağladıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, tarım topraklarının korunması için kooperatifleşmenin önemine de değindi.

Tarım ve turizmi bütüncül bir yaklaşımla ele alarak, kırsal mahallelerdeki vatandaşların toprağından para kazanmasını sağlamalarını istediklerini kaydeden Başkan Şadi Özdemir, 'Akçalar, Fadıllı, Ayvaköy ve Gölyazı bölgesini bir turizm platformu içinde düşünüyoruz. Amacımız sadece günübirlik ziyaretler değil, konaklamalı turizmi sağlamak. İnsanlar; inciriyle, doğasıyla, yamaç paraşütüyle o bölgede vakit geçirmeli. Tarımla turizmi birleştirerek çiftçimizin, köylümüzün para kazanmasını sağlamalıyız. Eğer topraktan para kazanılırsa, kimse toprağını satmak zorunda kalmaz.'

Kooperatifler, örnek ürün denemeleri, Hasanağa Gıda Merkezi ile Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi gibi yatırımlarla Nilüfer'de tarımı desteklediklerini dile getiren Başkan Şadi Özdemir, kooperatif modeliyle işletilecek bir zeytinyağı sıkma tesisi kuracaklarının da müjdesini verdi.

'BAŞARILAR ORTAK ÇALIŞMANIN SONUCU'

Başarılı projeleriyle 2025 yılında ulusal ve uluslararası alanda 5 prestijli ödül kazandıklarını anımsatan Başkan Şadi Özdemir, bu başarıların ortak çalışmanın sonucu olduğunu söyledi. Nilüfer'in sosyoekonomik gelişmişlik açısından Türkiye'deki ilçeler arasında 8'inci sırada 5'inci sıraya yükselttiğini belirten Başkan Şadi Özdemir, 'Hedefimiz önümüzdeki süreçte Türkiye'nin en üst noktasındaki ilçelerinden biri olmak' dedi.

Kreş sayılarının artırılması, kadın ve gençlere yönelik projeler ile dezavantajlı gruplara sağlanan istihdam desteklerinin artarak devam edeceğini belirten Başkan Şadi Özdemir, 2026 yılının Nilüfer için çok daha verimli geçeceğini sözlerine ekledi.

Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar ise, 2025 yılı boyunca Nilüfer'de mahallelerin ihtiyaçlarını merkeze alan bir çalışma süreci yürütüldüğünü ifade etti. Muhtarlar olarak vatandaşlardan aldıkları bildirimleri belediye ile paylaşarak çözüm noktasında aktif rol oynadıklarını belirten Bayraktar, 'Nilüfer Belediyesi ile muhtarlarımız arasında kurulan güçlü iletişim ve iş birliği hizmetlerin daha hızlı ve etkin şekilde mahallelerimize ulaşmasını sağladı' diye konuştu. Yeni yılın pozitif çalışmaların arttığı bir yıl olması temennisinde bulunan Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer ise, 'Hep birlikte Nilüfer'i gerçek anlamda gülümsetelim' dedi.

Toplantıda, muhtarlar mahallelerinin sorun ve taleplerini Başkan Şadi Özdemir'e ileterek, çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulundular.