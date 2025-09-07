Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin ikinci haftasında Trabzon Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nü ağırlayan Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, rakibini 40-36 mağlup ederek, ligin ikinci haftasını da galibiyetle tamamladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin ikinci haftasını kendi evinde aldığı galibiyetle tamamladı. Bursa temsilcisi, Trabzon Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile yaptığı mücadeleden 40-36’lık skorla galip ayrılarak ligde yoluna kayıpsız devam etti.

Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisi’nde oynanan mücadeleyi Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Mahmut Demiröz, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri, Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer de izledi.

Taraftarının desteğini arkasına alan Nilüfer Belediyespor, başa baş geçen mücadelenin ilk yarısını 17-16 önde tamamladı. İkinci yarıda da her iki takımın hücumda etkili oyunu devam ederken, bu devreyi 23-20 üstün bitiren Nilüfer Belediyespor, sahadan 40-36’lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Bu galibiyetle ligdeki ikinci maçından da zaferle ayrılan ve puanını 4’e yükselten Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, ligin üçüncü haftasında, 13 Eylül’de Mihalıççık Belediyesi’ne konuk olacak.