2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası Finali Türkiye – İtalya müsabaka ile 2026 FİFA Dünya Kupası E Grubu eleme ikinci müsabakası Türkiye – İspanya maçı için Nevşehir Belediyesi tarafından dev ekran kurulacak.NEVŞEHİR (İGFA) - Son beş maçında Bulgaristan, Kanada ve Slovenya’yı 3-0, ABD ve Japonya’yı da 3-1 gibi net skorlarla geçen Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol takımımız organizasyonunun finalinde Dünya şampiyonluk maçı için İtalya ile karşılaşacak. 07 Eylül 2025 Pazar günü saat 15.30’da başlayacak karşılaşma Huamark Spor Salonu Bangkok'da oynanacak.

FİFA Dünya Kupası E grubu ilk maçına 3-2 Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli futbol takımımız yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

Turnuva kapsamında A Milli Futbol Takımı, İspanya ile karşı karşıya gelecek. 07 Eylül 2025 Pazar günü Konya’da oynanacak olan karşılaşma saat 21.45'de başlayacak.

Her iki müsabaka için Nevşehir Belediyesi tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde dev ekran kurulacak. Tüm Nevşehirlilerin ücretsiz olarak izleyeceği müsabakalar sırasında çeşitli ikramlarda bulunulacak.