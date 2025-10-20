Bursa Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2'nci haftasında sahasında konuk ettiği Aras Spor'u büyük bir çekişme sonunda 3-2 yendi.

BURSA (İGFA) - Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2'nci haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Aras Spor'u ağırladı. Maça iyi başlayamayan ev sahibi ekip, ilk seti 25-13'lük skorla konuk ekibe verdi. 2'nci sette oyuna ağırlığını koyan ve toparlanan Nilüfer Belediyespor, 25-21'lik skorla maça denge getirdi. Ancak konuk ekip, 3'üncü seti de aynı skorla (25-21) kazanarak tekrar öne geçti. Nilüfer Belediyespor Eker, 4'üncü sette üstün bir oyun sergiledi ve 25-17 kazanarak setleri 2-2'ye taşıdı. Nefes kesen mücadeleye sahne olan uzatma setinde rakibine karşı üstünlük kuran ev sahibi takım, son seti de 15-13'lük skorla alarak maçı 3-2 kazandı.





​Bu galibiyetle puanını 5'e yükselten Nilüfer Belediyespor Eker, ligin 2'nci haftasında 5'inci sırada yer aldı. Nilüfer Belediyespor Eker, önümüzdeki maçta Türk Hava Yolları ile Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.